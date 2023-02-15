В конгрессе США предупредили о риске дефолта в июле — сентябре 2023 года

Соединённые Штаты могут столкнуться с дефолтом в июле — сентябре 2023 года, если не будут повышены лимиты госдолга.

С таким предупреждением выступило бюджетное управление конгресса.

«Если лимит госдолга не будет изменён, то возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны между июлем и сентябрём 2023 года, то есть в IV квартале текущего финансового года», — цитирует доклад управления РИА Новости.

7 февраля глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что, если конгресс США не поднимет потолок госдолга, регулятор вряд ли сможет защитить экономику страны от последствий.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен предупредила, что дефолт в Соединённых Штатах приведёт к катастрофе.