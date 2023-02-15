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В Госдепе заявили, что США продолжат изымать российские активы

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Власти Соединённых Штатов намерены продолжать работу по конфискации российских активов, заявила директор управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд.
В Госдепе заявили, что США продолжат изымать российские активы
  • AP
  • © Luis M. Alvarez

«Мы ожидаем, что команда Министерства юстиции, о которой я уже упомянула, продолжит конфисковывать активы в соответствии с законом, который был утверждён в декабре», — приводит её слова РИА Новости.

По словам Рэнд, в данный момент Вашингтон обдумывает, на что потратить эти средства.

При этом она добавила, что конфискованные средства должны будут «поддержать жителей Украины в трудную минуту».

Ранее США перечислили на нужды Украины свыше $5 млн, которые были конфискованы у российского предпринимателя Константина Малофеева.

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что решением о передаче Киеву активов российского предпринимателя Константина Малофеева США открыли ящик Пандоры.

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