В Госдепе заявили, что США продолжат изымать российские активы
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«Мы ожидаем, что команда Министерства юстиции, о которой я уже упомянула, продолжит конфисковывать активы в соответствии с законом, который был утверждён в декабре», — приводит её слова РИА Новости.
По словам Рэнд, в данный момент Вашингтон обдумывает, на что потратить эти средства.
При этом она добавила, что конфискованные средства должны будут «поддержать жителей Украины в трудную минуту».
Ранее США перечислили на нужды Украины свыше $5 млн, которые были конфискованы у российского предпринимателя Константина Малофеева.
Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что решением о передаче Киеву активов российского предпринимателя Константина Малофеева США открыли ящик Пандоры.