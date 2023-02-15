В Госдепе заявили, что США продолжат изымать российские активы

Власти Соединённых Штатов намерены продолжать работу по конфискации российских активов, заявила директор управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд.

«Мы ожидаем, что команда Министерства юстиции, о которой я уже упомянула, продолжит конфисковывать активы в соответствии с законом, который был утверждён в декабре», — приводит её слова РИА Новости.

По словам Рэнд, в данный момент Вашингтон обдумывает, на что потратить эти средства.

При этом она добавила, что конфискованные средства должны будут «поддержать жителей Украины в трудную минуту».

Ранее США перечислили на нужды Украины свыше $5 млн, которые были конфискованы у российского предпринимателя Константина Малофеева.

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил, что решением о передаче Киеву активов российского предпринимателя Константина Малофеева США открыли ящик Пандоры.