США намерены предоставить Украине дополнительную бюджетную поддержку почти на $10 млрд

Соединённые Штаты намерены предоставить Украине дополнительную бюджетную поддержку на $9,9 млрд, сообщили в американском Госдепе.

«В ближайшие месяцы мы планируем предоставить $9,9 млрд и готовы содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности и оказании при необходимости дополнительной бюджетной поддержки», — сказала журналистам глава департамента международного содействия Госдепартамента Дафна Рэнд.

Администрация Джо Байдена взаимодействует в этом вопросе с конгрессом, отметила она. Слова Рэнд приводит РИА Новости.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева оценила сумму, необходимую Украине для поддержки экономики в 2023 году, в $40—48 млрд.