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США намерены предоставить Украине дополнительную бюджетную поддержку почти на $10 млрд

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Соединённые Штаты намерены предоставить Украине дополнительную бюджетную поддержку на $9,9 млрд, сообщили в американском Госдепе.
США намерены предоставить Украине дополнительную бюджетную поддержку почти на $10 млрд
  • Gettyimages.ru
  • © Viktoryia Vinnikava / EyeEm

«В ближайшие месяцы мы планируем предоставить $9,9 млрд и готовы содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности и оказании при необходимости дополнительной бюджетной поддержки», — сказала журналистам глава департамента международного содействия Госдепартамента Дафна Рэнд.

Администрация Джо Байдена взаимодействует в этом вопросе с конгрессом, отметила она. Слова Рэнд приводит РИА Новости.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева оценила сумму, необходимую Украине для поддержки экономики в 2023 году, в $40—48 млрд.

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