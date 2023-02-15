США намерены предоставить Украине дополнительную бюджетную поддержку почти на $10 млрд
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«В ближайшие месяцы мы планируем предоставить $9,9 млрд и готовы содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности и оказании при необходимости дополнительной бюджетной поддержки», — сказала журналистам глава департамента международного содействия Госдепартамента Дафна Рэнд.
Администрация Джо Байдена взаимодействует в этом вопросе с конгрессом, отметила она. Слова Рэнд приводит РИА Новости.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева оценила сумму, необходимую Украине для поддержки экономики в 2023 году, в $40—48 млрд.