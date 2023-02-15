Болсонару признал отсутствие подтасовок на выборах в Бразилии

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, уступивший во втором туре выборов Луису Инасиу Луле да Силве, заявил, что результаты волеизъявления не были подтасованы.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Проигрыш — это часть избирательного процесса. Я не говорю, что были подтасовки, но сам процесс носил необъективный характер», — заявил в интервью изданию Болсонару.

При этом он отрицает причастность к протестам, вспыхнувшим в столице страны после выборов.

«Я даже не был там, а они хотят возложить на меня вину», — сказал Болсонару.

Он также заявил, что намерен в марте вернуться в Бразилию.

19 января президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил уверенность, что Болсонару необходимо наказать, если подтвердится его причастность к акциям протеста в столице, которые прошли 8 января.