Болсонару признал отсутствие подтасовок на выборах в Бразилии
Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Проигрыш — это часть избирательного процесса. Я не говорю, что были подтасовки, но сам процесс носил необъективный характер», — заявил в интервью изданию Болсонару.
При этом он отрицает причастность к протестам, вспыхнувшим в столице страны после выборов.
«Я даже не был там, а они хотят возложить на меня вину», — сказал Болсонару.
Он также заявил, что намерен в марте вернуться в Бразилию.
19 января президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил уверенность, что Болсонару необходимо наказать, если подтвердится его причастность к акциям протеста в столице, которые прошли 8 января.