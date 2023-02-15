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Болсонару признал отсутствие подтасовок на выборах в Бразилии

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Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, уступивший во втором туре выборов Луису Инасиу Луле да Силве, заявил, что результаты волеизъявления не были подтасованы.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Проигрыш — это часть избирательного процесса. Я не говорю, что были подтасовки, но сам процесс носил необъективный характер», — заявил в интервью изданию Болсонару.

При этом он отрицает причастность к протестам, вспыхнувшим в столице страны после выборов.

«Я даже не был там, а они хотят возложить на меня вину», — сказал Болсонару.

Он также заявил, что намерен в марте вернуться в Бразилию.

19 января президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил уверенность, что Болсонару необходимо наказать, если подтвердится его причастность к акциям протеста в столице, которые прошли 8 января.

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