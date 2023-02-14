Сийярто: Запад ждёт более выгодных военных условий для переговоров по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Запад ждёт более выгодных военных условий для переговоров по Украине.

Об этом он сказал после переговоров в Париже с главой МИД Франции Катрин Колонной, передаёт ТАСС.

По его словам, Венгрия хотела бы видеть прекращение огня и начало мирных переговоров на Украине немедленно.

При этом он заявил, что позиция Франции и всех других европейских стран отличается от венгерской.

Сийярто уточнил, что страны Запада «ожидают, что для начала переговоров могут сложиться более благоприятные условия с точки зрения военной ситуации» для Киева.

Ранее политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт готов быть партнёром Киева в достижении мира, но не в поставках вооружений, несмотря на требования украинского лидера Владимира Зеленского.