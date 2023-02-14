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Сийярто: Запад ждёт более выгодных военных условий для переговоров по Украине

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Запад ждёт более выгодных военных условий для переговоров по Украине.

Об этом он сказал после переговоров в Париже с главой МИД Франции Катрин Колонной, передаёт ТАСС.

По его словам, Венгрия хотела бы видеть прекращение огня и начало мирных переговоров на Украине немедленно.

При этом он заявил, что позиция Франции и всех других европейских стран отличается от венгерской.

Сийярто уточнил, что страны Запада «ожидают, что для начала переговоров могут сложиться более благоприятные условия с точки зрения военной ситуации» для Киева.

Ранее политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт готов быть партнёром Киева в достижении мира, но не в поставках вооружений, несмотря на требования украинского лидера Владимира Зеленского.

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