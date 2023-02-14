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Минфин: причины решения ЕС включить Россию в «чёрный список» налоговых юрисдикций неясны

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Причины решения ЕС внести Россию в «чёрный список» налоговых юрисдикций неясны, сообщает пресс-служба российского Минфина.

«Решение включить Россию в список несотрудничающих юрисдикций, так называемый «чёрный список» ЕС, было принято без консультаций с нами. Причины принятия такого решения нам неизвестны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нахождение России в «чёрном списке» означает право членов ЕС применить к России меры административного и правового характера.

Ранее Евросоюз включил Россию, Виргинские острова, Коста-Рику и Маршалловы острова в перечень стран — налоговых убежищ.

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