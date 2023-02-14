Sky News: восьмой британский подданный погиб на Украине с начала российской спецоперации

Британский телеканал Sky News со ссылкой на МИД Великобритании сообщил, что восьмой подданный Соединённого Королевства погиб на Украине с начала российской специальной военной операции.

Представитель британского внешнеполитического ведомства сообщил, что министерство оказывает поддержку семье погибшего на Украине британца и находится в контакте с украинскими властями.

Данных о личности и обстоятельствах гибели британца не приводится.

«Это уже восьмой британец, погибший с начала конфликта», — заявили в министерстве.

В январе Лондон подтвердил, что в районе Соледара в ДНР погибли двое подданных Британии.