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Министр обороны Украины Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа Су-27

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Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа советского истребителя Су-27.
Министр обороны Украины Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа Су-27
  • globallookpress.com
  • © Mykola Tys/Keystone Press Agency

Резников посетил Брюссель с целью участия в заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

Как передаёт РИА Новости, он показал журналистам платок с изображением чертежа Су-27 в двух проекциях.

На вопрос журналистов, откуда Киев планирует получить истребители, Резников ответил: «С неба».

Также он подтвердил, что главной просьбой Киева к Западу по поставкам вооружений на сегодняшний день являются истребители.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ожидает в ходе встречи глав минобороны стран НАТО, которая состоится 14—15 февраля, обсуждения участниками вопроса поставок военных самолётов Украине.

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