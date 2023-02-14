Министр обороны Украины Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа Су-27

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл в Брюссель с платком с изображением чертежа советского истребителя Су-27.

Резников посетил Брюссель с целью участия в заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине.

Как передаёт РИА Новости, он показал журналистам платок с изображением чертежа Су-27 в двух проекциях.

На вопрос журналистов, откуда Киев планирует получить истребители, Резников ответил: «С неба».

Также он подтвердил, что главной просьбой Киева к Западу по поставкам вооружений на сегодняшний день являются истребители.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что ожидает в ходе встречи глав минобороны стран НАТО, которая состоится 14—15 февраля, обсуждения участниками вопроса поставок военных самолётов Украине.