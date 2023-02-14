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Эрдоган: 98% рухнувших при землетрясениях домов построены до 1999 года

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 98% разрушившихся при землетрясениях зданий были построены до 1999 года.
Эрдоган: 98% рухнувших при землетрясениях домов построены до 1999 года
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Порядка 98% из рухнувших зданий в результате землетрясений были построены до 1999 года», — приводит РИА Новости слова Эрдогана на брифинге в центре управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD) в Анкаре.

Он подтвердил информацию Министерства градостроительства, что менее 41 тыс. зданий в десяти пострадавших от землетрясений провинциях Турции разрушены или находятся в аварийном состоянии и их необходимо срочно снести.

Ранее Эрдоган сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции достигло 35 418.

РИА Новости отмечает, что землетрясения 6 февраля по числу жертв стали самой разрушительной природной катастрофой в истории Турции, превзойдя землетрясение 1939 года.

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