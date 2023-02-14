МЧС: российские спасатели нашли $150 тысяч наличными под завалами дома в Турции
«При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную стодолларовыми купюрами», — цитирует ведомство РИА Новости.
Отмечается, что найденные денежные средства в размере $150 тыс. под опись были переданы местной полиции.
Ранее стало известно, что в городе Адыяман в Турции через более чем семь дней после землетрясения из-под завалов рухнувшего здания была спасена шестилетняя девочка.