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МЧС: российские спасатели нашли $150 тысяч наличными под завалами дома в Турции

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В пресс-службе МЧС России сообщили, что российские спасатели нашли $150 тыс. наличными под завалами жилого дома в Турции.

«При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную стодолларовыми купюрами», — цитирует ведомство РИА Новости.

Отмечается, что найденные денежные средства в размере $150 тыс. под опись были переданы местной полиции.

Ранее стало известно, что в городе Адыяман в Турции через более чем семь дней после землетрясения из-под завалов рухнувшего здания была спасена шестилетняя девочка.

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