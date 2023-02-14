ФСВТС: Россия готова поделиться технологиями «Арматы» для разработки индийского танка

Россия готова поделиться технологиями «Арматы» для совместной разработки основного боевого танка для национальной индийской армии.

Об этом РИА Новости заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов во время выставки Aero India 2023.

Он рассказал, что Россия планирует участвовать в совместной разработке индийского основного боевого танка с применением современных российских технологий в области танкостроения.

Ранее Дрожжов заявил, что российская сторона ждёт открытия Индией тендера на поставку истребителей.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия за последние пять лет поставила в Индию оружия на сумму более $13 млрд.