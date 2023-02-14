Узнать больше

ФСВТС: Россия готова поделиться технологиями «Арматы» для разработки индийского танка

Короткая ссылка
Россия готова поделиться технологиями «Арматы» для совместной разработки основного боевого танка для национальной индийской армии.

Об этом РИА Новости заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов во время выставки Aero India 2023.

Он рассказал, что Россия планирует участвовать в совместной разработке индийского основного боевого танка с применением современных российских технологий в области танкостроения.

Ранее Дрожжов заявил, что российская сторона ждёт открытия Индией тендера на поставку истребителей.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия за последние пять лет поставила в Индию оружия на сумму более $13 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить