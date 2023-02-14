ФСВТС: Россия готова поделиться технологиями «Арматы» для разработки индийского танка
Об этом РИА Новости заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов во время выставки Aero India 2023.
Он рассказал, что Россия планирует участвовать в совместной разработке индийского основного боевого танка с применением современных российских технологий в области танкостроения.
Ранее Дрожжов заявил, что российская сторона ждёт открытия Индией тендера на поставку истребителей.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия за последние пять лет поставила в Индию оружия на сумму более $13 млрд.