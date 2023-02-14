Экс-советник Пентагона Макгрегор: США встали на чрезвычайно опасный путь борьбы с Россией

США решили сражаться с Россией для её уничтожения.

Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor.

По его словам, политическая элита Вашингтона «заняла позицию, что Россия слаба».

«Теперь мы стоим на чрезвычайно опасном пути борьбы и конфронтации с Россией», — отметил Макгрегор.

Он добавил, что за планами США стоят большие деньги, потому что в России много ресурсов на триллионы долларов: минералы, нефть, газ, драгоценные металлы, сельское хозяйство.

10 февраля российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия не является врагом США, но ситуация похожа на развязанную против России войну.