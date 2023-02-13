Премьер Польши пообещал поставить на Украину дополнительно 74 танка
- РИА Новости
По его словам, Варшава уже поставила Киеву «250 постсоветских танков».
«Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и ещё 14 танков Leopard», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что Польша намерена быть активной в этом вопросе и «сделает всё, чтобы поддержать украинских друзей».
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Варшава выражает своё разочарование тем, что Германия предоставляет Украине мало танков Leopard.