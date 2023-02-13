Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о серьёзной кибератаке на ресурсы НАТО.

«В воскресенье мы испытали серьёзную атаку на наши ресурсы», — цитирует его ТАСС.

По его словам, большинство сайтов альянса уже доступны, однако на некоторых пока проводятся работы.

При этом Столтенберг утверждает, что секретная информация альянса не была затронута, а для миссий и операций НАТО последствий нет.

В конце декабря российская хакерская группировка RaHDit опубликовала данные более 100 кадровых военных Североатлантического альянса, а также лиц, которые оказывают услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине.