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Столтенберг сообщил о серьёзной кибератаке на ресурсы НАТО

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Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил о серьёзной кибератаке на ресурсы НАТО.
Столтенберг сообщил о серьёзной кибератаке на ресурсы НАТО
  • Gettyimages.ru

«В воскресенье мы испытали серьёзную атаку на наши ресурсы», — цитирует его ТАСС. 

По его словам, большинство сайтов альянса уже доступны, однако на некоторых пока проводятся работы.

При этом Столтенберг утверждает, что секретная информация альянса не была затронута, а для миссий и операций НАТО последствий нет.

В конце декабря российская хакерская группировка RaHDit опубликовала данные более 100 кадровых военных Североатлантического альянса, а также лиц, которые оказывают услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине.

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