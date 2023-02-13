Посол Ирана отметил огромный потенциал экономического сотрудничества Москвы и Тегерана

Иранский посол в Москве Казем Джалали назвал огромными возможности России и Ирана в экономическом сотрудничестве.

Об этом, как пишет РИА Новости, посол сказал в ходе пресс-конференции по случаю 44-й годовщины победы Исламской революции.

По словам Джалали, объём товарооборота России и Ирана в 2022 году составил около $5 млрд.

«Хотя возможности двух стран огромные, намного большие», — подчеркнул он.

Ранее посол России в Иране Алексей Дедов сообщил, что товарооборот между Москвой и Тегераном достиг рекордных показателей в 2022 году.