Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что главы Минобороны стран НАТО на встрече в феврале обсудят увеличение поддержки киевского режима.

«Мы обсудим поддержку Украины и увеличение этой поддержки», — цитирует его РИА Новости.

Он также заявил о важности ускорения поддержки.

Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat заявил о неспособности киевского режима выдержать конфликт с Россией без Запада и его немощности без поддержки западных стран.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте начал выпрашивать у Великобритании боевые самолёты.