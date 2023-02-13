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Главы Минобороны стран НАТО на встрече в феврале обсудят увеличение поддержки Киева

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что главы Минобороны стран НАТО на встрече в феврале обсудят увеличение поддержки киевского режима.
Главы Минобороны стран НАТО на встрече в феврале обсудят увеличение поддержки Киева
  • Gettyimages.ru

«Мы обсудим поддержку Украины и увеличение этой поддержки», — цитирует его РИА Новости.

Он также заявил о важности ускорения поддержки.

Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat заявил о неспособности киевского режима выдержать конфликт с Россией без Запада и его немощности без поддержки западных стран.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте начал выпрашивать у Великобритании боевые самолёты.

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