Небензя назвал Минские соглашения примером провала превентивной деятельности ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью корреспонденту RT Калебу Мопину назвал Минские соглашения примером провала превентивной деятельности ООН.

«Да, мы слышали недавние заявления Зеленского, Ангелы Меркель, Олланда и самого Порошенко, которые [по сути] проговорились, сознались, что Минские соглашения были обманом с целью выиграть время для Украины. Кроме того, Минские соглашения — это пример провала превентивной деятельности ООН. Дело в том, что если бы они добросовестно исполнялись, то не случилось бы того, что сейчас происходит», — сказал Небензя.

По его словам, оказалось, что ничего исполнять там и не собирались.

«И тем, кто говорит, что это началось год назад, что близится годовщина, мы отвечаем так: «У вас неверная хронология. Это началось девять лет назад. Девять лет назад мы умоляли вас прислушаться к нам, но никто этого делать не стал», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что бывший президент Украины Пётр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе.