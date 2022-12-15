Глава комитета бундестага Эрнст высказался за энергетическое сотрудничество с Россией
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Он отметил, что сегодня ЕС и ФРГ из-за высоких цен на энергоносители оказались совсем в другой конкурентной позиции по отношению к США, где эти цены ниже.
«Это означает, что мы на определённый период времени оказываемся в невыгодных условиях», — цитирует политика ТАСС.
По его мнению, имеет смысл вернуться к разумному партнёрству с Россией в энергетической сфере, «как минимум до тех пор, пока мы не начнём производить достаточные объёмы «зелёной» энергетики».
«Я выступаю за то, чтобы как можно скорее вернуться к разумному партнёрству», — заявил Эрнст.
Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», какие могут быть перспективы ситуации с СПГ в Германии.