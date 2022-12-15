Глава комитета бундестага Эрнст высказался за энергетическое сотрудничество с Россией

Глава комитета по вопросам энергетики и климата германского бундестага Клаус Эрнст заявил, что возобновление энергетического партнёрства могло бы быть выгодно и для ФРГ, и для России после окончания СВО на Украине.

Он отметил, что сегодня ЕС и ФРГ из-за высоких цен на энергоносители оказались совсем в другой конкурентной позиции по отношению к США, где эти цены ниже.

«Это означает, что мы на определённый период времени оказываемся в невыгодных условиях», — цитирует политика ТАСС.

По его мнению, имеет смысл вернуться к разумному партнёрству с Россией в энергетической сфере, «как минимум до тех пор, пока мы не начнём производить достаточные объёмы «зелёной» энергетики».

«Я выступаю за то, чтобы как можно скорее вернуться к разумному партнёрству», — заявил Эрнст.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», какие могут быть перспективы ситуации с СПГ в Германии.