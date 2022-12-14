Узнать больше

НАТО установило военный бюджет на 2023 год на уровне почти €2 млрд

Короткая ссылка
Североатлантический альянс установил военный бюджет на 2023 год на уровне почти €2 млрд, это на 25% больше, чем в 2022 году.
НАТО установило военный бюджет на 2023 год на уровне почти €2 млрд
  • РИА Новости

Как сообщила пресс-служба альянса, страны НАТО согласовали гражданский и военный бюджеты в ходе заседания Североатлантического совета.

«Гражданский бюджет установлен в размере 370,8 млн евро, а военный бюджет — в размере 1,96 млрд евро, что на 27,8% и 25,8% больше, чем в 2022 году», — заявили в НАТО. 

Отмечается, что гражданский бюджет предусматривает средства на персонал, оперативные и программные расходы штаб-квартиры НАТО и её международного штаба.

При этом военный бюджет альянса «покрывает операционные расходы штаба командной структуры НАТО, миссий и операций по всему миру».

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США на 2023 год, согласованный обеими палатами конгресса, включает выделение дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить