НАТО установило военный бюджет на 2023 год на уровне почти €2 млрд

Североатлантический альянс установил военный бюджет на 2023 год на уровне почти €2 млрд, это на 25% больше, чем в 2022 году.

Как сообщила пресс-служба альянса, страны НАТО согласовали гражданский и военный бюджеты в ходе заседания Североатлантического совета.

«Гражданский бюджет установлен в размере 370,8 млн евро, а военный бюджет — в размере 1,96 млрд евро, что на 27,8% и 25,8% больше, чем в 2022 году», — заявили в НАТО.

Отмечается, что гражданский бюджет предусматривает средства на персонал, оперативные и программные расходы штаб-квартиры НАТО и её международного штаба.

При этом военный бюджет альянса «покрывает операционные расходы штаба командной структуры НАТО, миссий и операций по всему миру».

Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США на 2023 год, согласованный обеими палатами конгресса, включает выделение дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине.