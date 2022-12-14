НАТО установило военный бюджет на 2023 год на уровне почти €2 млрд
- РИА Новости
Как сообщила пресс-служба альянса, страны НАТО согласовали гражданский и военный бюджеты в ходе заседания Североатлантического совета.
«Гражданский бюджет установлен в размере 370,8 млн евро, а военный бюджет — в размере 1,96 млрд евро, что на 27,8% и 25,8% больше, чем в 2022 году», — заявили в НАТО.
Отмечается, что гражданский бюджет предусматривает средства на персонал, оперативные и программные расходы штаб-квартиры НАТО и её международного штаба.
При этом военный бюджет альянса «покрывает операционные расходы штаба командной структуры НАТО, миссий и операций по всему миру».
Ранее сообщалось, что оборонный бюджет США на 2023 год, согласованный обеими палатами конгресса, включает выделение дополнительных $800 млн в качестве помощи Украине.