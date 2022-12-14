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Российский постпред Ульянов допустил, что глава МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе

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Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Москву может состояться на следующей неделе или после рождественских праздников. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Российский постпред Ульянов допустил, что глава МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе
  • Gettyimages.ru

«Планируется визит Гросси в Москву — либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ульянов подчеркнул, что разговор с Гросси будет продолжен российской стороной в межведомственном формате.

Также российский дипломат заявил, что договорённостей о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС пока нет, но работа продолжается.

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