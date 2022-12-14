Российский постпред Ульянов допустил, что глава МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе
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«Планируется визит Гросси в Москву — либо на следующей неделе, либо после рождественских каникул», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Ульянов подчеркнул, что разговор с Гросси будет продолжен российской стороной в межведомственном формате.
Также российский дипломат заявил, что договорённостей о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС пока нет, но работа продолжается.