Российский постпред Ульянов допустил, что глава МАГАТЭ посетит Россию на следующей неделе

Визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Москву может состояться на следующей неделе или после рождественских праздников. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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