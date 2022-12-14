Лавров заявил, что значимость СНГ в текущих реалиях будет только возрастать

Значимость Содружества Независимых Государств (СНГ) в современных реалиях будет только возрастать. Такое мнение выразил глава МИД России Сергей Лавров.

«Заинтересованы в упрочнении многопланового сотрудничества в рамках СНГ», — приводит ТАСС его слова на международной межпартийной конференции «Евразийский выбор как основа укрепления суверенитета», организованной партией «Единая Россия».

Лавров добавил, что аналогов по количеству участников и разнообразию форм взаимодействия СНГ не имеет.

«В текущих реалиях значимость СНГ будет только возрастать», — подчеркнул министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что отказ Киева от участия в СНГ является упущением для Украины.