Эрдоган: ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы
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Как пишет РИА Новости, об этом он сказал, выступая на трёхстороннем саммите с главами Азербайджана и Туркмении в Авазе.
По словам Эрдогана, Турция прикладывает усилия к решению конфликта.
«Мы увидели, что дорога к миру может быть открыта благодаря соглашению о зерне и обмену пленными. Наши переговоры с господином Путиным и господином Зеленским продолжаются», — сказал он.
Ранее Эрдоган заявил в телефонном разговоре с Зеленским, что Турция окажет украинской стороне помощь в связи с предстоящей «тяжёлой зимой».
Президент Украины также отметил, что обсудил с Эрдоганом возможное расширение зернового коридора.