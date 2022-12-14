Эрдоган: ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы

Ситуация на Украине пошатнула устои глобальной системы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как пишет РИА Новости, об этом он сказал, выступая на трёхстороннем саммите с главами Азербайджана и Туркмении в Авазе.

По словам Эрдогана, Турция прикладывает усилия к решению конфликта.

«Мы увидели, что дорога к миру может быть открыта благодаря соглашению о зерне и обмену пленными. Наши переговоры с господином Путиным и господином Зеленским продолжаются», — сказал он.

Ранее Эрдоган заявил в телефонном разговоре с Зеленским, что Турция окажет украинской стороне помощь в связи с предстоящей «тяжёлой зимой».

Президент Украины также отметил, что обсудил с Эрдоганом возможное расширение зернового коридора.