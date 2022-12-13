Отстранённый президент Перу призвал военных и полицию сложить оружие

Отстранённый президент Перу Педро Кастильо призвал полицию и военных прекратить подавление протестов.

Как сообщает ТАСС, рукописное послание политика было размещено на его странице в соцсетях.

«В связи с вопиющими актами расправы над моим народом я призываю национальную полицию и вооружённые силы сложить оружие, чтобы остановить кровопролитие», — говорится в тексте.

Он также возложил на Дину Болуарте, сменившую его на посту главы государства, ответственность за гибель манифестантов в ходе столкновений.

Ранее Генпрокуратура Перу завела дело в отношении отправленного в отставку президента страны Педро Кастильо.

8 декабря полиция Лимы разогнала манифестации сторонников бывшего президента Перу Педро Кастильо. Протесты начались после его отстранения от власти.