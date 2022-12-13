Минобороны Италии заявило, что завершит военную помощь Украине в случае мирных переговоров
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- © Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency
Об этом информирует ANSA.
По его словам, «рано или поздно военная помощь должна закончиться».
«И она закончится, когда начнутся мирные переговоры», — сказал Крозетто.
Министр также считает, что ни одна из сторон конфликта не хочет вести переговоры.
Он также выразил надежду, что ЕС сыграет роль посредника в переговорах.
Ранее сенат парламента Италии одобрил резолюцию о продолжении поставок оружия Киеву в 2023 году.