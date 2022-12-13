Минобороны Италии заявило, что завершит военную помощь Украине в случае мирных переговоров

Итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что Рим перестанет поставлять военную помощь Киеву, когда начнутся мирные переговоры.

Об этом информирует ANSA.

По его словам, «рано или поздно военная помощь должна закончиться».

«И она закончится, когда начнутся мирные переговоры», — сказал Крозетто.

Министр также считает, что ни одна из сторон конфликта не хочет вести переговоры.

Он также выразил надежду, что ЕС сыграет роль посредника в переговорах.

Ранее сенат парламента Италии одобрил резолюцию о продолжении поставок оружия Киеву в 2023 году.