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Минобороны Италии заявило, что завершит военную помощь Украине в случае мирных переговоров

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Итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что Рим перестанет поставлять военную помощь Киеву, когда начнутся мирные переговоры.
Минобороны Италии заявило, что завершит военную помощь Украине в случае мирных переговоров
  • globallookpress.com
  • © Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency

Об этом информирует ANSA

По его словам, «рано или поздно военная помощь должна закончиться».

«И она закончится, когда начнутся мирные переговоры», — сказал Крозетто.

Министр также считает, что ни одна из сторон конфликта не хочет вести переговоры.

Он также выразил надежду, что ЕС сыграет роль посредника в переговорах.

Ранее сенат парламента Италии одобрил резолюцию о продолжении поставок оружия Киеву в 2023 году.

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