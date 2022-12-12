Посол России: обострение ситуации в Косове направлено на то, чтобы надавить на Сербию

Российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко выразил уверенность, что обострение ситуации в частично признанном Косове нацелено на то, чтобы оказать давление на президента Сербии Александра Вучича по теме независимости Косова, а Европейский союз занял одностороннюю позицию.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

Боцан-Харченко подчеркнул, что ЕС игнорирует базовый документ СБ ООН по данному вопросу, а также договорённости для сербов.

«Речь идёт о том, что в данной ситуации в Европе, пользуясь геополитическими обстоятельствами, а Косово является частью всей этой цепочки, — решить вопрос с Косово раз и навсегда в антисербском ключе, обеспечить независимость и вынудить президента Вучича признать Косово», — цитирует его РИА Новости.

Посол подчеркнул, что речь также идёт и о силовом освоении Косова.

Ранее Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей Косова применить силу к сербам на севере края и разрушить баррикады, которые те возвели для собственной защиты.