Посол России: обострение ситуации в Косове направлено на то, чтобы надавить на Сербию
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Боцан-Харченко подчеркнул, что ЕС игнорирует базовый документ СБ ООН по данному вопросу, а также договорённости для сербов.
«Речь идёт о том, что в данной ситуации в Европе, пользуясь геополитическими обстоятельствами, а Косово является частью всей этой цепочки, — решить вопрос с Косово раз и навсегда в антисербском ключе, обеспечить независимость и вынудить президента Вучича признать Косово», — цитирует его РИА Новости.
Посол подчеркнул, что речь также идёт и о силовом освоении Косова.
Ранее Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей Косова применить силу к сербам на севере края и разрушить баррикады, которые те возвели для собственной защиты.