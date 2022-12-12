Посол России в Сербии: ситуация в Косове резко обостряется

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что ситуация в частично признанном Косове резко обостряется и находится на черте, за которой может наступить кровопролитие.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, тенденция очень опасная.

«Я бы сказал, что она (ситуация. — RT) находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния», — цитирует посла ТАСС.

Ранее Вучич созвал национальный Совет безопасности из-за угроз властей Косова применить силу к сербам на севере края и разрушить баррикады, которые те возвели для собственной защиты.