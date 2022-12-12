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Песков: в Кремле не слышали о предложении Зеленского провести международный саммит мира

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о предложении украинского президента Владимира Зеленского провести международный саммит мира и якобы его «миротворческих усилиях».
Песков: в Кремле не слышали о предложении Зеленского провести международный саммит мира
  • РИА Новости

«Нет, ничего не слышали. Нам собственно ничего не известно о миротворчестве президента Зеленского», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. 

Белый дом ранее сообщил, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Зеленским приветствовал заявление украинского президента о готовности к «справедливому миру», который был бы основан на «фундаментальных принципах» Устава ООН.

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