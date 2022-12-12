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Политолог Бальбек: Польша усерднее всех старается уколоть Россию

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление в Польском институте международных отношений (PISM) о необходимости углубления сотрудничества между странами ЕС и НАТО для противодействия «российским угрозам» в киберпространстве.
Политолог Бальбек: Польша усерднее всех старается уколоть Россию
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«Думаю, что основной план, который прорабатывают союзники по НАТО — это противодействие самому существованию России, а всё остальное — это лишь ручейки в большой реке», — считает он.

По мнению Бальбека, Польша, как и страны Балтии, «усерднее всех старается уколоть нашу страну и готова принять участие в любом мероприятии, лишь бы России доставить неприятности».

Ранее в Польше предложили ЕС и НАТО разработать совместный план реагирования на «российские киберугрозы».

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