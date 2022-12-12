В США сообщили о ликвидации двух представителей ИГИЛ на востоке Сирии
Об этом сообщили в Центральном командовании вооружённых сил США.
«Силы Центрального командования США провели успешный вертолётный рейд на востоке Сирии 11 декабря... уничтожив двух представителей ИГ», — приводит заявление РИА Новости.
Ранее агентство SANA сообщило, что вооружённые силы Сирии ликвидировали группу боевиков, которые пробрались на позиции сирийской армии на севере провинции Латакия, в плен был захвачен один террорист.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.