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В США сообщили о ликвидации двух представителей ИГИЛ на востоке Сирии

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Американские военные провели операцию на востоке Сирии, в результате которой были ликвидированы два представителя ИГ*.

Об этом сообщили в Центральном командовании вооружённых сил США.

«Силы Центрального командования США провели успешный вертолётный рейд на востоке Сирии 11 декабря... уничтожив двух представителей ИГ», — приводит заявление РИА Новости

Ранее агентство SANA сообщило, что вооружённые силы Сирии ликвидировали группу боевиков, которые пробрались на позиции сирийской армии на севере провинции Латакия, в плен был захвачен один террорист.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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