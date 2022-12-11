Белый дом заявил, что эскалация военного конфликта на Украине не отвечает интересам США
- Gettyimages.ru
«С самого начала мы говорили о мониторинге и учитывали риски эскалации военных действий, потому что это плохо не только для украинского населения, но и для наших интересов», — цитирует его РИА Новости.
Кирби добавил, что эскалация конфликта также не отвечает интересам России.
Ранее Кирби заявил, что американская сторона якобы не поощряет проведение Украиной операций внутри российской территории.