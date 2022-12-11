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Белый дом заявил, что эскалация военного конфликта на Украине не отвечает интересам США

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире ABC заявил, что эскалация военного конфликта на Украине не отвечает интересам США.
Белый дом заявил, что эскалация военного конфликта на Украине не отвечает интересам США
  • Gettyimages.ru

«С самого начала мы говорили о мониторинге и учитывали риски эскалации военных действий, потому что это плохо не только для украинского населения, но и для наших интересов», — цитирует его РИА Новости.

Кирби добавил, что эскалация конфликта также не отвечает интересам России.

Ранее Кирби заявил, что американская сторона якобы не поощряет проведение Украиной операций внутри российской территории.

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