Белый дом заявил, что эскалация военного конфликта на Украине не отвечает интересам США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире ABC заявил, что эскалация военного конфликта на Украине не отвечает интересам США.

«С самого начала мы говорили о мониторинге и учитывали риски эскалации военных действий, потому что это плохо не только для украинского населения, но и для наших интересов», — цитирует его РИА Новости.

Кирби добавил, что эскалация конфликта также не отвечает интересам России.

Ранее Кирби заявил, что американская сторона якобы не поощряет проведение Украиной операций внутри российской территории.