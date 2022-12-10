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Focus: устроивший стрельбу и взявший заложников в Дрездене мёртв

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Устроивший стрельбу и взявший заложников в Дрездене мёртв. Об этом пишет Focus Online со ссылкой на полицию.
Focus: устроивший стрельбу и взявший заложников в Дрездене мёртв
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Злоумышленник был серьёзно ранен при задержании.

Также полиция немецкой федеральной земли Саксония в своём канале в Twitter сообщила, что опасности больше нет и перекрытия в центре города сняты. При этом всё ещё закрыта торговая галерея Altmarkt.

«Ситуация с захватом заложников в Дрездене разрешилась. Оба человека внешне невредимы и находятся под нашей охраной», — уточнили в ведомстве.

10 декабря стало известно, что в Дрездене полиция проводит спецоперацию в связи со стрельбой и возможным захватом заложников в центре города.

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