Focus: устроивший стрельбу и взявший заложников в Дрездене мёртв
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Злоумышленник был серьёзно ранен при задержании.
Также полиция немецкой федеральной земли Саксония в своём канале в Twitter сообщила, что опасности больше нет и перекрытия в центре города сняты. При этом всё ещё закрыта торговая галерея Altmarkt.
«Ситуация с захватом заложников в Дрездене разрешилась. Оба человека внешне невредимы и находятся под нашей охраной», — уточнили в ведомстве.
10 декабря стало известно, что в Дрездене полиция проводит спецоперацию в связи со стрельбой и возможным захватом заложников в центре города.