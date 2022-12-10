NBC: тело мужчины в США нашли спустя почти десять лет под новым именем

В американском штате Нью-Йорк правоохранительные органы нашли тело мужчины, который исчез почти десять лет назад, под новым именем. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

«Роберта Хоугланда в последний раз видели в июле 2013 года. Почти десять лет спустя его тело нашли в Рок Хилл, штат Нью-Йорк, где он, как предполагается, жил под именем Ричард Кинг», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все эти годы дело о пропаже мужчины было открытым, случай пропажи Хоугланда стал известен на всю страну благодаря его освещению в американских СМИ.

По данным полиции, мужчине на момент смерти было 59 лет.