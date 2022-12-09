Путин опроверг заявление Борреля о том, что в Африке не знают, где находится Россия
- РИА Новости
«В Африке знают, что такое Россия, где находится Россия. В Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма», — сказал он.
Путин отметил, что нет практически ни одной африканской страны, которая бы в своё время не получила поддержку Москвы.
По его словам, у России очень устойчивые и дружеские отношения с африканскими странами.
«Если бы те люди, о которых вы говорили, знали, где находится Африка и в каком состоянии находятся народы Африки, тогда не препятствовали бы поставкам на африканский континент российского продовольствия и российских удобрений, от которых зависят урожай и спасение сотен тысяч людей в Африке от голодной смерти», — сказал Путин.
Ранее Боррель усомнился, что африканцы искренне поддерживают Россию.
Он выразил мнение, что поддерживающие позицию Москвы жители Африки «не знают, где находится Донбасс и кто такой президент Владимир Путин».