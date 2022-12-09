Госдеп: представители России и США обсудят в Стамбуле «узкий круг двусторонних вопросов»

Представитель Госдепа США высокого ранга находится в Стамбуле для переговоров с российскими коллегами по «узкому кругу двусторонних вопросов». Об этом сообщили в пресс-службе американского внешнеполитического ведомства.

«Мы можем подтвердить, что представитель Госдепартамента высокого ранга находится в Стамбуле для проведения встречи с российскими коллегами по узкому кругу двусторонних вопросов», — приводит ТАСС его слова.

Дипломат подчеркнул, что американская сторона предпочитает не комментировать частные дипломатические переговоры.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от продолжения работы с США по вопросам обмена заключёнными.

По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, Соединённые Штаты не готовы к переговорам о гарантиях безопасности для России.