Госдеп: представители России и США обсудят в Стамбуле «узкий круг двусторонних вопросов»
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«Мы можем подтвердить, что представитель Госдепартамента высокого ранга находится в Стамбуле для проведения встречи с российскими коллегами по узкому кругу двусторонних вопросов», — приводит ТАСС его слова.
Дипломат подчеркнул, что американская сторона предпочитает не комментировать частные дипломатические переговоры.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывается от продолжения работы с США по вопросам обмена заключёнными.
По словам замглавы российского МИД Сергея Рябкова, Соединённые Штаты не готовы к переговорам о гарантиях безопасности для России.