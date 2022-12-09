Посла Канады в Москве вызвали в МИД России

Канадского посла Элисон Леклер вызвали в МИД России в связи с безосновательными вызовами российского посла в Оттаве Олега Степанова. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«9 декабря в МИД России была вызвана посол Канады в Москве Элисон Леклер для представления в связи с участившимися безосновательными вызовами в канадское внешнеполитическое ведомство посла России в Оттаве Олега Степанова», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что подобные демарши властей Канады продиктованы сугубо внутриполитической конъюнктурой и выходят за рамки нормальной дипломатической практики.

5 декабря российский посол заявил, что его вызвали в МИД Канады.