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Посла Канады в Москве вызвали в МИД России

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Канадского посла Элисон Леклер вызвали в МИД России в связи с безосновательными вызовами российского посла в Оттаве Олега Степанова. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Посла Канады в Москве вызвали в МИД России
  • globallookpress.com

«9 декабря в МИД России была вызвана посол Канады в Москве Элисон Леклер для представления в связи с участившимися безосновательными вызовами в канадское внешнеполитическое ведомство посла России в Оттаве Олега Степанова», — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что подобные демарши властей Канады продиктованы сугубо внутриполитической конъюнктурой и выходят за рамки нормальной дипломатической практики.

5 декабря российский посол заявил, что его вызвали в МИД Канады.

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