Делегация правительства Москвы провела ряд встреч в рамках визита в Израиль

Московская делегация во главе с министром правительства Москвы — руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергеем Черёминым посетила Израиль, где, в частности, приняла участие в международном форуме городов Muni World.

Визит проходил с 4 по 9 декабря по приглашению израильской стороны.

Члены делегации приняли участие в пленарной сессии Muni World 2022, провели рабочие контакты с руководством ряда израильских городов.

5 декабря в Иерусалиме при участии посла России Анатолия Викторова состоялась встреча Черёмина с начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Александром (Елисовым).

Также Черёмин совместно с Викторовым, послом Белоруссии в Израиле Евгением Воробьёвым, представителями Министерства иностранных дел Израиля, координационного совета организаций русскоязычных соотечественников Израиля, ветеранов, блокадников, руководителей объединений русскоязычных соотечественников Израиля приняли участие в церемониях возложения венков и цветов, приуроченных к отмечаемым в России Дню Неизвестного Солдата (3 декабря) и дню начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (5 декабря).

В сообщении говорится, что в рамках визита при поддержке правительства Москвы, посольства России в Израиле, Русского дома в Тель-Авиве и почётного генерального консула России в северном округе Израиля Амина Сафии в Израиле прошли концерты ансамбля народной песни «Любо-Мило», а также известного российского музыкального коллектива «Хор Турецкого».

В фойе концертных залов зрителям была также представлена фотовыставка «Современная Москва».

Отмечается, что в ходе визита обсуждались пути дальнейшего укрепления гуманитарных контактов между Россией и Израилем.