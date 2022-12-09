МИД КНР: Пекин решительно выступает против стремления США играть роль «мирового жандарма»
- Gettyimages.ru
Об этом она сказала на брифинге в пятницу, 9 декабря, комментируя сообщения СМИ о планах США ввести новые санкции против Китая и России.
Как отмечает РИА Новости, дипломат в своей речи подчеркнула, что Китай примет действенные меры для решительной защиты своих законных прав и интересов.
Она добавила, что Китай выступает против вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом соблюдения прав человека.
«США не имеют права накладывать санкции на другие страны по своему усмотрению и не имеют права играть роль мирового жандарма», — сказала Мао Нин.
Ранее Китай обвинил США в обострении напряжённости вокруг Тайваня.