МИД КНР: Пекин решительно выступает против стремления США играть роль «мирового жандарма»

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США не имеют права играть роль «мирового жандарма».

Об этом она сказала на брифинге в пятницу, 9 декабря, комментируя сообщения СМИ о планах США ввести новые санкции против Китая и России.

Как отмечает РИА Новости, дипломат в своей речи подчеркнула, что Китай примет действенные меры для решительной защиты своих законных прав и интересов.

Она добавила, что Китай выступает против вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом соблюдения прав человека.

«США не имеют права накладывать санкции на другие страны по своему усмотрению и не имеют права играть роль мирового жандарма», — сказала Мао Нин.

Ранее Китай обвинил США в обострении напряжённости вокруг Тайваня.