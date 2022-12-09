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МИД КНР: Пекин решительно выступает против стремления США играть роль «мирового жандарма»

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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что США не имеют права играть роль «мирового жандарма».
МИД КНР: Пекин решительно выступает против стремления США играть роль «мирового жандарма»
  • Gettyimages.ru

Об этом она сказала на брифинге в пятницу, 9 декабря, комментируя сообщения СМИ о планах США ввести новые санкции против Китая и России.

Как отмечает РИА Новости, дипломат в своей речи подчеркнула, что Китай примет действенные меры для решительной защиты своих законных прав и интересов. 

Она добавила, что Китай выступает против вмешательства во внутренние дела других стран под предлогом соблюдения прав человека.

«США не имеют права накладывать санкции на другие страны по своему усмотрению и не имеют права играть роль мирового жандарма», — сказала Мао Нин.

Ранее Китай обвинил США в обострении напряжённости вокруг Тайваня.

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