Шерпа Лукаш: половина стран G20 поддерживают Россию и считают недопустимой её изоляцию

Половина стран G20 поддерживают Россию и считают, что её изоляция недопустима, заявила ТАСС шерпа России в объединении Светлана Лукаш.

«За общим столом продолжаются обвинения нашей страны в кризисных явлениях, которые наблюдаются в мировой экономике, будь то в сфере продовольствия или энергетики. Мы привыкли к тому, что говорят под кальку, эта риторика, к сожалению, не меняется, но я бы не сказала, что есть ощущение изоляции или попытки игнорировать присутствие России», — сказала Лукаш.

Она добавила, что дружественные партнёры поддерживают Россию.

«Они считают, что любая изоляция России как ключевого участника глобальных процессов и значимого игрока в мировой экономике недопустима», — подчеркнула Лукаш.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вопрос об исключении России из G20 не обсуждается ни на каком уровне.

Замглавы российского МИД Александр Грушко также отметил, что попытки исключить Россию из G20 обречены на провал.