Stars and Stripes: жители Польши начали готовиться к боевым действиям с Россией
- AP
- © Michal Dyjuk
Об этом пишет газета американского Министерства обороны Stars and Stripes.
Как уточняется в материале, с октября польское Министерство национальной обороны проводит «Обучение с армией» — курсы выходного дня для гражданских, введение которых власти напрямую связали с проведением Россией специальной военной операции на Украине.
Отмечается, что по многочисленным просьбам курсы продлятся до января.
«Люди стремятся учиться и знать, как правильно реагировать на звук сирены, как держать и заряжать настоящий пистолет, как использовать противогаз, а также развивать базовые навыки выживания», — сказал майор Михал Томчик, представитель Министерства обороны Польши.
В статье приводятся результаты июньского опроса американского аналитического центра Pew Research Center, согласно которым около 94% поляков считают Россию серьёзной угрозой по сравнению с 65% в 2018 году.