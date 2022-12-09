Stars and Stripes: жители Польши начали готовиться к боевым действиям с Россией

Ситуация на Украине подталкивает Польшу к обучению гражданских лиц в качестве солдат для вооружённых сил страны.

Об этом пишет газета американского Министерства обороны Stars and Stripes.

Как уточняется в материале, с октября польское Министерство национальной обороны проводит «Обучение с армией» — курсы выходного дня для гражданских, введение которых власти напрямую связали с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Отмечается, что по многочисленным просьбам курсы продлятся до января.

«Люди стремятся учиться и знать, как правильно реагировать на звук сирены, как держать и заряжать настоящий пистолет, как использовать противогаз, а также развивать базовые навыки выживания», — сказал майор Михал Томчик, представитель Министерства обороны Польши.

В статье приводятся результаты июньского опроса американского аналитического центра Pew Research Center, согласно которым около 94% поляков считают Россию серьёзной угрозой по сравнению с 65% в 2018 году.