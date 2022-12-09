В Париже около 125 тысяч домов остались без света из-за аварии

Французский оператор электросетей RTE заявил, что в Париже около 125 тысяч домов остались без света из-за поломки трансформатора энергетической компании Enedis.

«125 000 домов оказались без электричества во время инцидента», — цитирует заявление оператора РИА Новости. Уточняется, что к данному моменту ситуация нормализовалась. Как добавил оператор, авария затронула 3-й, 4-й и 5-й округа Парижа.