Узнать больше

В Париже около 125 тысяч домов остались без света из-за аварии

Короткая ссылка
Французский оператор электросетей RTE заявил, что в Париже около 125 тысяч домов остались без света из-за поломки трансформатора энергетической компании Enedis.

«125 000 домов оказались без электричества во время инцидента», — цитирует заявление оператора РИА Новости.

Уточняется, что к данному моменту ситуация нормализовалась.

Как добавил оператор, авария затронула 3-й, 4-й и 5-й округа Парижа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить