Нетаньяху попросил президента Израиля продлить мандат на формирование кабмина

Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху попросил президента Израиля Ицхаку Герцогу продлить ему мандат на формирования нового кабмина страны, сообщает радиостанция Kan.

Нетаньяху в обращении к президенту отметил, что его партия уже заключила предварительные соглашения со всеми потенциальными партнёрами по коалиции, но ещё сохраняются вопросы, которые необходимо решить.

«Переговоры идут полным ходом, и уже удалось достичь большого прогресса. Вместе с тем мне понадобится продление срока, которое вы можете предоставить мне, согласно закону, чтобы я мог сформировать правительство», — цитирует обращение ТАСС.

15 ноября Нетаньяху заявил, что новое правительство Израиля будет скоро сформировано.