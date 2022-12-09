Нетаньяху попросил президента Израиля продлить мандат на формирование кабмина
Нетаньяху в обращении к президенту отметил, что его партия уже заключила предварительные соглашения со всеми потенциальными партнёрами по коалиции, но ещё сохраняются вопросы, которые необходимо решить.
«Переговоры идут полным ходом, и уже удалось достичь большого прогресса. Вместе с тем мне понадобится продление срока, которое вы можете предоставить мне, согласно закону, чтобы я мог сформировать правительство», — цитирует обращение ТАСС.
15 ноября Нетаньяху заявил, что новое правительство Израиля будет скоро сформировано.