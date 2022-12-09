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Нетаньяху попросил президента Израиля продлить мандат на формирование кабмина

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Лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху попросил президента Израиля Ицхаку Герцогу продлить ему мандат на формирования нового кабмина страны, сообщает радиостанция Kan.

Нетаньяху в обращении к президенту отметил, что его партия уже заключила предварительные соглашения со всеми потенциальными партнёрами по коалиции, но ещё сохраняются вопросы, которые необходимо решить.

«Переговоры идут полным ходом, и уже удалось достичь большого прогресса. Вместе с тем мне понадобится продление срока, которое вы можете предоставить мне, согласно закону, чтобы я мог сформировать правительство», — цитирует обращение ТАСС.

15 ноября Нетаньяху заявил, что новое правительство Израиля будет скоро сформировано.

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