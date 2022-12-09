Минфин США сообщил о введении санкций против турецкого бизнесмена из-за связей с КСИР
Об этом говорится на сайте американского ведомства.
«Компании Аяна заключали международные контракты по продаже иранской нефти иностранным покупателям, организовывали её поставки и участвовали в отмывании доходов, скрывая иранское происхождение нефти и заинтересованность КСИР в этих сделках», — следует из документа.
Ранее Иран ввёл санкции против ряда физических и юридических лиц США.
До этого Соединённые Штаты ввели санкции против 14 иранских должностных лиц и трёх организаций за «подавление протестов».