Минфин США сообщил о введении санкций против турецкого бизнесмена из-за связей с КСИР

В Министерстве финансов США заявили о введении санкций против турецкого бизнесмена Ситки Аяна и сети его компаний, якобы связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Об этом говорится на сайте американского ведомства.

«Компании Аяна заключали международные контракты по продаже иранской нефти иностранным покупателям, организовывали её поставки и участвовали в отмывании доходов, скрывая иранское происхождение нефти и заинтересованность КСИР в этих сделках», — следует из документа.

Ранее Иран ввёл санкции против ряда физических и юридических лиц США.

До этого Соединённые Штаты ввели санкции против 14 иранских должностных лиц и трёх организаций за «подавление протестов».