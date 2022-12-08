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Аналитик Федосова прокомментировала введение Норвегией потолка цен на российскую нефть

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова прокомментировала в беседе с RT введение Норвегией потолка цен на российскую нефть.
Аналитик Федосова прокомментировала введение Норвегией потолка цен на российскую нефть
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«Норвегия, конечно, и политически поддержит ЕС, скажет о своей солидарности с европейскими западными союзниками, тем не менее у Норвегии есть обычные экономические интересы», — напомнила аналитик.

Она также напомнила, что сокращение поставок российского газа в Европу привело к тому, что Норвегия «получила в четырёхкратном размере доходы, по сравнению с 2021 годом, от продажи своего газа и своих энергоносителей».

«Здесь политический шаг и реверанс для того, чтобы получить дополнительные контракты. Норвегию, кстати, в Европе уже критиковали за получение сверхприбыли», — объяснила Федосова.

Кроме того, она уточнила, что на отношениях стран такой шаг не отразится серьёзно, так как это решение отражает «сугубо экономические интересы Норвегии в отношении Европы».

Ранее стало известно, что Норвегия ввела потолок цен на российскую сырую нефть в размере $60 за баррель.

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