В Таиланде прошло заседание российско-таиландской рабочей группы по вопросам безопасности
В консультациях приняли участие заместители секретаря Совбеза Александр Венедиктов и Олег Храмов, а также представители МВД, Минюста, ФСБ, Росфинмониторинга и МИД.
Таиландскую сторону представлял генеральный секретарь Совета национальной безопасности Супот Маланийом и заместители глав профильных ведомств.
Стороны обсудили вопросы международного и двустороннего сотрудничества. Основной акцент на переговорах сделан на наращивании совместных усилий в сферах борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной оргпреступности.
Кроме того, поднимались вопросы о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.