В Таиланде прошло заседание российско-таиландской рабочей группы по вопросам безопасности

В Таиланде состоялось заседание российско-таиландской межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности. Консультации проведены в рамках рабочего визита в Таиланд секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

В консультациях приняли участие заместители секретаря Совбеза Александр Венедиктов и Олег Храмов, а также представители МВД, Минюста, ФСБ, Росфинмониторинга и МИД.

Таиландскую сторону представлял генеральный секретарь Совета национальной безопасности Супот Маланийом и заместители глав профильных ведомств.

Стороны обсудили вопросы международного и двустороннего сотрудничества. Основной акцент на переговорах сделан на наращивании совместных усилий в сферах борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной оргпреступности.

Кроме того, поднимались вопросы о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.