Узнать больше

В Таиланде прошло заседание российско-таиландской рабочей группы по вопросам безопасности

Короткая ссылка
В Таиланде состоялось заседание российско-таиландской межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности. Консультации проведены в рамках рабочего визита в Таиланд секретаря Совбеза России Николая Патрушева.

В консультациях приняли участие заместители секретаря Совбеза Александр Венедиктов и Олег Храмов, а также представители МВД, Минюста, ФСБ, Росфинмониторинга и МИД.

Таиландскую сторону представлял генеральный секретарь Совета национальной безопасности Супот Маланийом и заместители глав профильных ведомств.

Стороны обсудили вопросы международного и двустороннего сотрудничества. Основной акцент на переговорах сделан на наращивании совместных усилий в сферах борьбы с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной оргпреступности.

Кроме того, поднимались вопросы о ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить