В Кремле заявили, что на саммите ЕАЭС планируется принять важные решения
- Gettyimages.ru
- © Mordolff
«Предстоит принять ряд важных конкретных решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, утвердить основные направления международной деятельности ЕвразЭС», — говорится в сообщении.
Кроме того, российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году.
Также стало известно, что Путин встретится с премьером Армении Николом Пашиняном на полях саммита ЕАЭС, который состоится в Бишкеке.