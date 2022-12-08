В Кремле заявили, что на саммите ЕАЭС планируется принять важные решения

На саммите ЕАЭС, в котором примет участие президент России Владимир Путин, предстоит принять ряд важных конкретных решений, сообщает пресс-служба Кремля.

«Предстоит принять ряд важных конкретных решений, в том числе в сфере энергетики и торговли, утвердить основные направления международной деятельности ЕвразЭС», — говорится в сообщении.

Кроме того, российская делегация изложит основные приоритеты своего предстоящего председательства в этой организации в 2023 году.

Также стало известно, что Путин встретится с премьером Армении Николом Пашиняном на полях саммита ЕАЭС, который состоится в Бишкеке.