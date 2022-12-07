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El Pais: число пострадавших при столкновении поездов в Испании превысило 150

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В результате столкновения двух поездов в Каталонии пострадали 155 человек.
El Pais: число пострадавших при столкновении поездов в Испании превысило 150
  • Gettyimages.ru

Как сообщает El Pais, пассажирский поезд, направлявшийся в Барселону, столкнулся с другим поездом примерно в 7:50. Авария произошла на станции, расположенной в нескольких километрах от Барселоны.

Причины происшествия пока не установлены.

Около 155 человек получили лёгкие ранения. Трое из них были доставлены в медицинские центры. Пострадавшие были эвакуированы менее чем за полчаса.

В связи с ДТП движение по одной из трасс Барселоны в настоящее время парализовано.

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