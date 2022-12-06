Глава Евросовета высказался о намерении Косова подать заявку на вступление в ЕС
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Как он отметил на пресс-конференции в Тиране, данная заявка будет рассмотрена.
«Я подтверждаю, что эта информация была передана президентом Косова. Когда эта заявка будет официально направлена, то её должен будет в первую очередь рассмотреть Совет Евросоюза для решения по дальнейшим действиям в отношении этой инициативы», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент непризнанного Косова Вьоса Османи сообщила, что Приштина подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца этого года.