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Глава Евросовета высказался о намерении Косова подать заявку на вступление в ЕС

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Глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал намерение самопровозглашённой республики Косово в конце года подать заявку на вступление в Евросоюз.
Глава Евросовета высказался о намерении Косова подать заявку на вступление в ЕС
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Как он отметил на пресс-конференции в Тиране, данная заявка будет рассмотрена.

«Я подтверждаю, что эта информация была передана президентом Косова. Когда эта заявка будет официально направлена, то её должен будет в первую очередь рассмотреть Совет Евросоюза для решения по дальнейшим действиям в отношении этой инициативы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент непризнанного Косова Вьоса Османи сообщила, что Приштина подаст заявку на вступление в Евросоюз до конца этого года.

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