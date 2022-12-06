Посол России в Болгарии Митрофанова прокомментировала инцидент в церкви в Софии
- РИА Новости
По её словам, церковь была блокирована с одной стороны.
«Там были полицейские, поэтому какой-то, мне кажется, опасности всё это не представляло. Пытались они как-то помешать литургии, но этого не произошло», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24». Её слова приводит РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).
В посольстве России заявили, что данные сообщения «немножечко преувеличены».