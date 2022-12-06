Посол России в Болгарии Митрофанова прокомментировала инцидент в церкви в Софии

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова прокомментировала инцидент в церкви в Софии.

По её словам, церковь была блокирована с одной стороны.

«Там были полицейские, поэтому какой-то, мне кажется, опасности всё это не представляло. Пытались они как-то помешать литургии, но этого не произошло», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24». Её слова приводит РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Болгарии протестующие перекрыли дорогу в храм, в котором находятся российский посол и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк).

В посольстве России заявили, что данные сообщения «немножечко преувеличены».