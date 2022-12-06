Количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 645,7 млн
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Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения коронавирусной инфекции в мире всего скончались 6 млн 642 тыс. 227 человек.
Ранее Управление Роспотребнадзора по Калининградской области рекомендовало вновь носить маски в общественных местах на фоне роста числа случаев коронавируса в регионе.
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.