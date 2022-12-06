Узнать больше

Количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 645,7 млн

Короткая ссылка
По состоянию на 6 декабря количество подтверждённых случаев коронавируса в мире составило 645 млн 785 тыс. 395 человек.
Количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 645,7 млн
  • Gettyimages.ru

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения коронавирусной инфекции в мире всего скончались 6 млн 642 тыс. 227 человек.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Калининградской области рекомендовало вновь носить маски в общественных местах на фоне роста числа случаев коронавируса в регионе.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить