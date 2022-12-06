Количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 645,7 млн

По состоянию на 6 декабря количество подтверждённых случаев коронавируса в мире составило 645 млн 785 тыс. 395 человек.

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения коронавирусной инфекции в мире всего скончались 6 млн 642 тыс. 227 человек.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Калининградской области рекомендовало вновь носить маски в общественных местах на фоне роста числа случаев коронавируса в регионе.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.