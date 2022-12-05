Депутат Белик: Европа продолжает бездумную санкционную политику

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что Европейская комиссия и страны Европейского союза обсудили подготовку нового пакета санкций против России.

«Для стран ЕС опрометчиво готовить новый пакет антироссийских санкций на фоне тех последствий, которые уже принесли их предыдущие ограничения, но устоять перед искушением очередного проявления русофобии европейские политики не могут», — считает парламентарий.

По мнению собеседника RT, Европа принимает санкции против России, затем оценивает собственный ущерб и после обвиняет в этом же Россию.

«Такой «отлаженный механизм» провоцирует кризис в европейской экономике и социальной сфере, но Европа продолжает бездумную санкционную политику, упорно уверяя себя в её эффективности», — заключил Белик.

Ранее издание Politico сообщило о том, что Европейская комиссия и страны Европейского союза обсудили подготовку нового пакета санкций против России.

Отмечается, что в санкционные списки предлагается внести 180 позиций.

По информации издания, девятый пакет санкций ЕС в отношении России может затронуть сферы технологий, финансов и медиа.